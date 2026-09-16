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Λιόλιος: Οι βασικοί πυλώνες της απολογιστικής του συνέντευξης

Ολοκληρώθηκε η απολογιστική συνέντευξη του Βαγγέλη Λιόλιου και το Gazzetta καταγράφει τα σημαντικότερα σημεία που συζητήθηκαν.

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Βαγγέλης Λιόλιος
Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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Ο Βαγγέλης Λιόλιος παραχώρησε μία απολογιστική και προγραμματική συνέντευξη ενώπιον επιλεγμένων δημοσιογράφων (16/09) μιλώντας αρχικά για το μέχρι τώρα έργο της ΕΟΚ, αλλά και για το πλάνο της συνέχειας.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ξεκίνησε την τοποθέτησή του κάνοντας λόγο για το κριτήριο επιλογής του συγκεκριμένου αριθμού δημοσιογράφων.

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