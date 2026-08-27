Λιόν - Φενέρμπαχτσε: Άγριο ξύλο μεταξύ ποδοσφαιριστών και οπαδών μετά τη λήξη του αγώνα

Η Φενέρμπαχτσε κατάφερε χθες (26/08) να επικρατήσει της Λιόν με 1-2 και να σφραγίσει το εισιτήριο της για τη League Phase του Champions League σε έναν αγώνα που έγινε... viral για τα όσα συνέβησαν μετά την ολοκλήρωση του.
Αναλυτικότερα, με το τελευταίο σφύριγμα της λήξης οι ποδοσφαιριστές της τουρκικής ομάδας άρχισαν να πανηγυρίζουν έξαλλα, με πρωταγωνιστή πάντα τον Ματέο Γκεντουζί, με τα πράγματα να ξεφεύγουν γρήγορα από τον έλεγχο.
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