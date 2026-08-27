Καιρός: «Φούρνος» η χώρα από Κυριακή με 42άρια και ανέμους 8 μποφόρ - Πότε κορυφώνεται το διήμερο «φωτιά»

Ακόμα δεν έχει πει την τελευταία του «λέξη» ο καύσωνας, καθώς ο καιρός ανά την Ελληνική επικράτεια θα σημειώσει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, ακόμα και στην εκπνοή του Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, από σήμερα ενισχύονται τα μελτέμια, φτάνοντας έως και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ακολουθεί αμέσως μετά ένα διήμερο «φωτιά» με ισχυρούς ανέμους έως 8 μποφόρ και νέο πολυήμερο κύμα καύσωνα από την Κυριακή, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει έως και τους 42 βαθμούς.

Καιρός: Έρχεται διήμερο «φωτιά»

Σύμφωνα με τον πρόγνωση, η θερμική κλιμάκωση θα κρατήσει από την Παρασκευή (28/8) έως και την Κυριακή (30/8), όπου θα έχουμε συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών, ιδιαίτερα στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας, με πολύ δυνατούς βοριάδες στο Αιγαίο (μελτέμια).

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Για σήμερα Πέμπτη το καιρικό μοτίβο δεν αλλάζει, με υψηλές θερμοκρασίες που δεν θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς και ηλιοφάνεια, αλλά και βροχοπτώσεις στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Ηπείρου.

Κατόπιν ωστόσο, το επόμενο τριήμερο, μία παροδική πτώση του υδραργύρου θα ακολουθήσει η προέλαση ενός κύματος θερμών αερίων μαζών από τα νοτιοδυτικά κυρίως της Αφρικής, που θα οδηγήσουν σε νέα αύξηση των θερμοκρασιών, περί τους 38-40 βαθμούς, και έως 42 κατά τόπους, μία τάση που θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, μέσα στον Σεπτέμβριο.

Την ίδια στιγμή, τα μελτέμια θα πνέουν την ίδια περίοδο εξαιρετικά ενισχυμένα στο Αιγαίο, με την έντασή τους να αυξάνεται κινούμενα προς νοτιοανατολικά, από 5 - 6 μποφόρ στο βόρειο τμήμα, έως και 8 - 9 μποφόρ στα νοτιοανατολικά της Κρήτης.