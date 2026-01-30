Μενού

Λιόν - ΠΑΟΚ 4-2: Τα highlights της αναμέτρησης στη Γαλλία

Λιόν - ΠΑΟΚ 4-2: Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Ερυθρού Αστέρα και Θέλτα ώστε να πάρει το εισιτήριο για τους «16» του Europa League.

Λιόν - ΠΑΟΚ 4-2 | ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Λιόν - ΠΑΟΚ 4-2: Σε μία βαριά και φορτισμένη βραδιά, λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία, ο ΠΑΟΚ στάθηκε καλά στη Γαλλία, όμως η αποβολή του Κωνσταντέλια στο πρώτο μέρος αποδείχθηκε καθοριστική, με τη Λιόν να παίρνει τη νίκη με 4-2 και να τερματίζει στην κορυφή του ενιαίου ομίλου του Europa League.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου προηγήθηκε με τον Γιώργο Γιακουμάκη (20’) και ισοφάρισε σε 2-2 με τον Σουαλιό Μεϊτέ (67’) κι ενώ ενδιάμεσα είχε χάσει με κόκκινη κάρτα τον Γιάννη Κωνσταντέλια (41’).

Η Λιόν έκανε, αρχικά, την ανατροπή με τους Ρεμί Ιμπέρ (34’) και Καλίς Μερά (55’), είχε χαμένο πέναλτι με τον Άνταμ Κάραμπεκ στο 83’ αλλά τέσσερα λεπτά μετά ο Τσέχος βρήκε δίχτυα, με τον Αλεχάντρο Ροντρίγκεζ (90’+3’) να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε, τελικά, στη 17η θέση της κατάταξης (12 βαθμοί, 17-14 τέρματα) και στη σημερινή (30/1) κλήρωση που θα γίνει στη Νιόν της Ελβετίας, θα μάθει αν μπροστά του στα Play Off θα βρει τον Ερυθρό Αστέρα (14 βαθμοί, 7-6 τέρματα) ή τη Θέλτα (13 βαθμοί, 15-11 τέρματα), με τις αναμετρήσεις να διεξάγονται στις 19 (Τούμπα) και 26 (εκτός έδρας) Φεβρουαρίου. 

 

