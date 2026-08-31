Τέλος εποχής για τον Λιονέλ Μέσι, με τον Αργεντίνο σούπερ σταρ να ανακοινώνει πως πως αποσύρεται από την εθνική Αργεντινής μετά από 21 χρόνια μοναδικής προσφοράς.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του αναφέρει:

«Μετά από όλο αυτό το διάστημα από τον τελικό, και αφού το έχω σκεφτεί πολύ, θέλω να πω σε όλους ότι αποσύρομαι από την εθνική ομάδα… Ήταν μια απόφαση που με πλήγωσε και εξακολουθεί να με πληγώνει βαθιά μέσα μου, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτή είναι η σωστή στιγμή.

Ορκίζομαι ότι πάντα έδινα τα πάντα, όχι μόνο αυτά τα τελευταία χρόνια που κερδίσαμε τα πάντα, αλλά και πριν από αυτά. Πάντα πάλευα και έδινα τα πάντα για αυτή τη φανέλα, για να σας κάνω χαρούμενους και να σας κάνω να νιώθετε περήφανοι που είστε Αργεντινοί μέσα από το ποδόσφαιρο.

Δεν απομένει πολύς χρόνος και διαφορετικά κεφάλαια φτάνουν στο τέλος τους. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο που με πονάει πολύ. Αγαπώ, αγάπησα και θα αγαπώ για πάντα το να είμαι μέλος της εθνικής ομάδας. Έδωσα ό,τι είχα και δεν έχω τίποτα περισσότερο να δώσω.

Επίσης, έρχονται σπουδαίοι νεαροί παίκτες που αξίζουν να βρίσκονται εδώ.

Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη αυτά τα 20 χρόνια. Θα μου λείψει να σας ακούω από μέσα. Τώρα θα είμαι ένας από εσάς, πάντα υποστηρίζοντας από έξω, στις καλές στιγμές και ακόμη περισσότερο στις κακές.

Ευχαριστώ την οικογένειά μου που ήταν πάντα εκεί και που με συνόδευσε σε όλη αυτή την όμορφη αλλά δύσκολη διαδρομή. Ευχαριστώ κάθε προπονητή, συμπαίκτη και παράγοντα με τον οποίο είχα την ευκαιρία να μοιραστώ αυτή την πορεία. Παίρνω μαζί μου αξέχαστες αναμνήσεις και στιγμές.

Φεύγω με γαλήνη και περηφάνια, γνωρίζοντας ότι μαζί με τους συμπαίκτες μου σας χαρίσαμε στιγμές που κάποτε ονειρευόμασταν. Ήταν τρελό που ζήσαμε όλα αυτά μαζί σας. Σας αγαπώ!

Ευχαριστώ τον Θεό που με έκανε Αργεντινό.

Πάμε Αργεντινή!

Έγραψα αυτά τα λόγια στις 21 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά τον τελικό. Σήμερα, μετά από όσα συνέβησαν με τον πατέρα μου, είμαι ακόμη πιο πεπεισμένος για αυτή την απόφαση από ό,τι πριν».

🚨🇦🇷 BREAKING: Lionel Messi statement to announce retirement from professional football.



“After all this time since the final, and after thinking about it a lot, I want to tell everyone that I’m retiring from the national team…



"It was a decision that hurt and still hurts deep… pic.twitter.com/tUc8a4upHM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026



