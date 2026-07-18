Λιονέλ Μέσι: Το χιουμοριστικό σχόλιο για τις φωτογραφίες με τον «μπέμπη Γιαμάλ» πριν τον τελικό

Λίγο πριν βρεθούν αντιμέτωποι στον τελικό του Μουντιάλ 2026 οι απίθανες και άκρως αληθινές φωτογραφίες του Λιονέλ Μέσι να κάνει μπάνιο τον μπέμπη Λαμίν Γιαμάλ έχουν γίνει το απόλυτο viral.

Ήταν Δεκέμβριος του 2007 και επρόκειτο για μια φιλανθρωπική φωτογράφιση στη Βαρκελώνη.

Ο 39χρονος Μέσι κλήθηκε να σχολιάσει τις φωτογραφίες και τις χαρακτήρισε τρελές!

«Ειλικρινά, αυτή η φωτογραφία μας είναι τρελή, γιατί... έτσι είναι η ζωή, σωστά; Έβγαλα μια φωτογραφία μαζί του όταν ήταν μωρό, και να 'μαστε και οι δύο εδώ, αντιμέτωποι σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε ο Μέσι την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη.

«Ο Λαμίν είναι ένα τεράστιο ταλέντο, κάποιος που έχω παρακολουθήσει πολύ επειδή παίζει για έναν σύλλογο που αγαπώ και πάντα του εύχομαι τα καλύτερα, πάντα θέλω τα καλύτερα γι' αυτόν. Και, λοιπόν, είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο στα 19 του χρόνια και έχει όλη την καριέρα του μπροστά του. Έχει μια μεγάλη ευκαιρία να πετύχει κάτι ιστορικό, το οποίο θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να μην συμβεί αυτή τη φορά. Θέλω απλώς να του ευχηθώ τα καλύτερα.»

Messi comments on Lamine Yamal and the photo they took together when Lamine was a baby with @TomBrady



(via @Fanatics) pic.twitter.com/hjbYDcYWpx — FOX Sports (@FOXSports) July 18, 2026