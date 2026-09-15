Λιονέλ Μέσι: Η ώρα του «αντίο» στην εθνική Αργεντινής – Κλήθηκε για ένα τελευταίο ματς

Ο Λιονέλ Μέσι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της εθνικής Αργεντινής για φιλική αναμέτρηση τον Οκτώβριο, η οποία αναμένεται να αποτελέσει την αποχαιρετιστήρια εμφάνισή του με την «αλμπισελέστε».

Την κλήση του 39χρονου άσου επιβεβαίωσε την Τρίτη (15/9) ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA), Κλαούντιο Τάπια, γνωστοποιώντας ότι ο Μέσι θα αγωνιστεί στις 6 Οκτωβρίου σε φιλικό παιχνίδι με το Μπενίν που θα διεξαχθεί επί αργεντίνικου εδάφους.

«Καλέσαμε τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο, τον αρχηγό μας Λιονέλ Αντρές Μέσι, ώστε να έχει τον αποχαιρετισμό που του αξίζει στις 6 Οκτωβρίου, εδώ στην Αργεντινή», ανέφερε ο Τάπια σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.