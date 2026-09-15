Μενού

Λιονέλ Μέσι: Η ώρα του «αντίο» στην εθνική Αργεντινής – Κλήθηκε για ένα τελευταίο ματς

Ο Λιονέλ Μέσι κλήθηκε στην εθνική Αργεντινής για ένα τελευταίο ματς προκειμένου να έχει «τον αποχαιρετισμό που του αξίζει στις 6 Οκτωβρίου».

Reader symbol
Newsroom
Λιονέλ Μέσι
Λιονέλ Μέσι | Instagram/leomessi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Λιονέλ Μέσι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της εθνικής Αργεντινής για φιλική αναμέτρηση τον Οκτώβριο, η οποία αναμένεται να αποτελέσει την αποχαιρετιστήρια εμφάνισή του με την «αλμπισελέστε».

Την κλήση του 39χρονου άσου επιβεβαίωσε την Τρίτη (15/9) ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA), Κλαούντιο Τάπια, γνωστοποιώντας ότι ο Μέσι θα αγωνιστεί στις 6 Οκτωβρίου σε φιλικό παιχνίδι με το Μπενίν που θα διεξαχθεί επί αργεντίνικου εδάφους.

«Καλέσαμε τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο, τον αρχηγό μας Λιονέλ Αντρές Μέσι, ώστε να έχει τον αποχαιρετισμό που του αξίζει στις 6 Οκτωβρίου, εδώ στην Αργεντινή», ανέφερε ο Τάπια σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ