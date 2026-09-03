Λιονέλ Μέσι: Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου θα διακόπτονται στο 10ο λεπτό προς τιμήν του

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA) πρόκειται να τιμήσει τον Λιονέλ Μέσι αυτό το Σαββατοκύριακο διακόπτοντας όλους τους εγχώριους αγώνες στο 10ο λεπτό για 1 λεπτό χειροκροτημάτων μετά την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram με ένα χειρόγραφο σημείωμα στα ισπανικά, ο Μέσι επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι ο τελευταίος του αγώνας με την Αργεντινή ήταν η ήττα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 από την Ισπανία και ότι αποσύρεται από τις διεθνείς υποχρεώσεις σε ηλικία 39 ετών.

Ο Μέσι δεν ήταν πάντα ο διεθνής GOAT, αλλά η επιμονή του για την Αργεντινή απέδωσε καρπούς.

«Για την επερχόμενη αγωνιστική σε όλες τις κατηγορίες ανδρών και γυναικών, οι αγώνες θα διακοπούν στο 10ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου για ένα λεπτό χειροκροτημάτων σε αναγνώριση της καριέρας του Λιονέλ Μέσι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής», ανακοίνωσε η AFA την Τετάρτη.

Η δήλωση πρόσθεσε ότι «τα γήπεδα που είναι εξοπλισμένα με πίνακες βίντεο πρέπει να αναπαράγουν ένα βίντεο φόρο τιμής πριν από την έναρξη», αναφερόμενος στο μοντάζ που δημοσιεύτηκε στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της AFA μετά την ανακοίνωση του Μέσι.

Ο Μέσι έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα το 2005, έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Αργεντινής (125 γκολ) και συμμετείχε σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, κατακτώντας τελικά νίκες το 2022. Κατέχει τα ρεκόρ τουρνουά τόσο για τους περισσότερους αγώνες που έπαιξε (34) όσο και για τις περισσότερες νίκες (23).

«Τα έδωσα όλα. Δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω», έγραψε ο Μέσι στο Instagram τη Δευτέρα. «Ήταν μια απόφαση που πόνεσε - και εξακολουθεί να πονάει βαθιά - αλλά καταλαβαίνω ότι ήρθε η ώρα». Ο Μέσι τελικά κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αργεντινή το 2022, το πρώτο της χώρας του σε 36 χρόνια και το τρίτο συνολικά.