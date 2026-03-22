LIVE η εξέλιξη των αγώνων στην τελευταία αγωνιστική της Super League

Δείτε LIVE την εξέλιξη όλων των αναμετρήσεων της τελευταίας αγωνιστικής στη Super League. Σέντρα στις 19:00 σε όλα τα γήπεδα.

Super League LIVE | KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Φινάλε σήμερα στην κανονική περίοδο της Super League με τη διεξαγωγή, ταυτόχρονα, και των επτά αναμετρήσεων της 26ης αγωνιστικής. Από τα αποτελέσματα θα κριθεί η πρώτη θέση με τους ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ να ισοβαθμούν, οι ομάδες που θα μπουν στο «5-8» όπως και η κατάταξη εν όψει των πλέι άουτ που θα κρίνουν την παραμονή.

Τα παιχνίδια της 26ης αγωνιστικής (19:00)

  • Αστέρας - Παναθηναϊκός LIVE
  • ΑΕΚ - Κηφισιά LIVE
  • Άρης - ΟΦΗ LIVE
  • Βόλος - ΠΑΟΚ LIVE
  • Λεβαδειακός - Ατρόμητος LIVE
  • Ολυμπιακός - ΑΕΛ LIVE
  • Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός LIVE

Η βαθμολογία της Super League

1. ΠΑΟΚ 57
2. Ολυμπιακός 57
3. ΑΕΚ 57
4. Παναθηναϊκός 46
----------------------------
5. Λεβαδειακός 39
6. Αρης 30
7. Ατρόμητος 29
8. ΟΦΗ 29
---------------------------
9. Βόλος 28
10. Κηφισιά 27
11. Παναιτωλικός 25
12. ΑΕΛ Novibet 22
13. Αστέρας ΑΚΤΟR 17
14. Πανσερραϊκός 16

