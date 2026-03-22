LIVE η εξέλιξη των αγώνων στην τελευταία αγωνιστική της Super League

Φινάλε σήμερα στην κανονική περίοδο της Super League με τη διεξαγωγή, ταυτόχρονα, και των επτά αναμετρήσεων της 26ης αγωνιστικής. Από τα αποτελέσματα θα κριθεί η πρώτη θέση με τους ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ να ισοβαθμούν, οι ομάδες που θα μπουν στο «5-8» όπως και η κατάταξη εν όψει των πλέι άουτ που θα κρίνουν την παραμονή.
Τα παιχνίδια της 26ης αγωνιστικής (19:00)
- Αστέρας - Παναθηναϊκός LIVE
- ΑΕΚ - Κηφισιά LIVE
- Άρης - ΟΦΗ LIVE
- Βόλος - ΠΑΟΚ LIVE
- Λεβαδειακός - Ατρόμητος LIVE
- Ολυμπιακός - ΑΕΛ LIVE
- Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός LIVE
Η βαθμολογία της Super League
1. ΠΑΟΚ 57
2. Ολυμπιακός 57
3. ΑΕΚ 57
4. Παναθηναϊκός 46
----------------------------
5. Λεβαδειακός 39
6. Αρης 30
7. Ατρόμητος 29
8. ΟΦΗ 29
---------------------------
9. Βόλος 28
10. Κηφισιά 27
11. Παναιτωλικός 25
12. ΑΕΛ Novibet 22
13. Αστέρας ΑΚΤΟR 17
14. Πανσερραϊκός 16
