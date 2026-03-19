LIVE Μπέτις - Παναθηναϊκός για την πρόκριση στους «8» του Europa League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Σεβίλλη την Μπέτις απόψε (19/03) στη ρεβάνς για τη φάση των «16» του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 4.
Δείτε την εξέλιξη του αγώνα στο liveblog του Gazzetta.
Οι «πράσινοι» μετά το 1-0 του ΟΑΚΑ με το γκολ - πέναλτι του Ταμπόρδα, αντιμετωπίζουν τους «βερδιμπλάνκος» με την ψυχολογία στα ύψη και στόχο την πρόκριση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης.
Η ομάδα που θα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει την Μπράγκα στα προημιτελικά της διοργάνωσης μετά το 4-0 επί της Φερεντσβάρος το βράδυ της Τετάρτης (18/03).
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.