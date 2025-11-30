LIVE: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Το ντέρμπι από το γήπεδο της Λεωφόρου

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ LIVE: Με το αθηναϊκό ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής στη Super League. Η αναμέτρηση στη Λεωφόρο κάνει σέντρα στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSports 1. Δείτε την εξέλιξη του αγώνα από το liveblog του Gazzetta.

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ LIVE: Η ιστορία των αναμετρήσεων

​Ο Παναθηναϊκός έχει επικρατήσει στα τρία τελευταία παιχνίδια του με την ΑΕΚ, σε αυτό της κανονικής διάρκειας στην έδρα του και στα δύο μεταξύ τους για τη διαδικασία των Playoffs εντός και εκτός έδρας. Η προηγούμενη φορά που είχε συμβεί αυτό ήταν στην εντός έδρας αναμέτρηση του 2011-12 και στις δύο της σεζόν 2012-13. Τότε είχε τρεις νίκες χωρίς να δεχθεί τέρμα και αυτή τη φορά έχει μία νίκη εντός με 1-0, μια με 3-1 και επικράτηση με 2-1 στην έδρα της ΑΕΚ.

Η νίκη της ΑΕΚ με 2-1 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στις 25 Σεπτεμβρίου 2023 με 2-1 έσπασε ένα σερί που την ήθελε να μην έχει επικρατήσει του Παναθηναϊκού για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος σε 14 διαδοχικά παιχνίδια τους. Από τις 23 Οκτωβρίου 2006, όταν επικράτησε με 2-1 στο ΟΑΚΑ μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου 2023, μεσολάβησαν επτά νίκες του Παναθηναϊκού και επτά ισοπαλίες. Ενδιάμεσα υπάρχουν δύο νίκες της ΑΕΚ για τα Playoffs, τη σεζόν 2019-20 (3-1) και 2020-21 (1-0).

Οι δύο ομάδες έχουν μεγάλη ποικιλία στα μεταξύ τους σκορ, αλλά παραμένει εντυπωσιακά κλειστή όταν υπάρχουν ισοπαλίες. Από τις 27 συνολικά αναμετρήσεις που έχουν τελειώσει χωρίς νικητή, οι 12 είναι με 1-1 και 0-0, ενώ οι 3 με 2-2.

Το πιο εντυπωσιακό από τα μεταξύ τους σκορ είναι το 5-4 στις 29 Σεπτεμβρίου 1963, με συνολικά 9 γκολ και επτά διαφορετικούς σκόρερ, αφού ο Μίμης Δομάζος και ο Μίμης Παπαϊωάννου σημείωσαν από δύο τέρματα.