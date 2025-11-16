Μενού

Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αλαφούζου

Σε live streaming η συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αλαφούζου για τον Παναθηναϊκό.

Γιάννης Αλαφούζος
Στις 21:30 είναι προγραμματισμένη να αρχίσει η συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αλαφούζου, ένα ιδιότυπο debate στους διευθυντές των κορυφαίων αθλητικών ιστοσελίδων της χώρας, ανάμεσα τους φυσικά και το Gazzetta.gr. Παρακολουθείστε σε ζωντανή μετάδοση τη συνέντευξη Τύπου.

Διευθυντές των κορυφαίων αθλητικών ΜΜΕ της χώρας θα παραστούν στο πρωτοποριακό debate, όπου συντονιστής θα είναι ο Πάνος Βόγλης του ΣΚΑΪ. 

Οι έξι δημοσιογράφοι διευθυντές που παραστούν είναι: 

  • GAZZETTA – Δημήτρης Κωνσταντινίδης
  • SPORT24 – Παντελής Βλαχόπουλος
  • ERA ΣΠΟΡ – Σήφης Βοτζάκης
  • SPORT-FM – Βάιος Τσούτσικας
  • ATΗLETIKO – Μιχάλης Τσόχος
  • SDNA – Βασίλης Παπαθεοδώρου

