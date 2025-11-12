Λορέντσο Πιρόλα: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του

Ο Ολυμπιακός εμπιστεύεται τον Λορέντσο Πιρόλα, τον θεωρεί κομβικό ποδοσφαιριστή, ο Ιταλός ήθελε να παραμείνει στον Πειραιά κι έτσι το συμβόλαιό του ανανεώθηκε και έως το 2028.
Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν επίσημα την παραμονή του 23χρονου παίκτη, ο οποίος διαρκώς εξελίσσεται και είναι βασικός στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ.
Ο ικανότατος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος γεννήθηκε στις 20/2/22, ήρθε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2024 από τη Σαλερνιτάνα με τους Πειραιώτες να βγάζουν από το ταμείο τους ένα ποσό κοντά στα 3 εκατ. ευρώ.
