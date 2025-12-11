Λουίς Ενρίκε σε Σιμόν: «Δεν πρόκειται να ξαναϋπάρξεις με εμένα στην ομάδα»

Όταν έχει κέφια, ο Λουίς Ενρίκε χαρίζει επικές ατάκες σε συνεντεύξεις Τύπου, ή ακόμη και σε flash interviews. Και αυτό έκανε -και- το βράδυ της Τετάρτης (10/12), μετά το ματς στο νέο «Σαν Μαμές».
Η Παρί Σεν Ζερμέν «κόλλησε» στο μηδέν απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε για την 6η αγωνιστική του Champions League και σημαντική συνεισφορά σε αυτό είχε ο Ουνάι Σιμόν.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ρούτε: «Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας - Πόλεμος σαν εκείνον που βίωσαν παππούδες και προπαππούδες μας»
- Καστοριά: Τεράστιο φίδι βρέθηκε να «κατοικεί» μέσα σε λεκάνη τουαλέτας
- Το τηλεπαιχνίδι που σαρώνει στην απογευματινή ζώνη στο δυναμικό κοινό, αλλά και στο σύνολο
- Ανδρέας Μικρούτσικος για Πασχάλη Τερζή: «Αυτός ο γλυκύτατος άνθρωπος ήταν ο μόνιμος τσακωμός με τον αδερφό μου»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.