Λούκα Ντόντσιτς: «Παράθυρο» για επιστροφή στην Ευρώπη και στη Ρεάλ Μαδρίτης

Εκτενή αναφορά στα πιθανά μελλοντικά του σχέδια, μετά την -ήδη- επιτυχημένη του πορεία στο NBA, έκανε ο άσος των Λος Άντζελες Λέικερς και της Εθνικής Σλοβενίας, Λούκα Ντόντσιτς, σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal.

Ο Λούκα Ντόντσιτς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, παραδέχθηκε πως είναι ανοιχτό το «παράθυρο» για επιστροφή του στην Ευρώπη και στην Ευρωλίγκα, και στην ομάδα απ' όπου ξεκίνησαν όλα, τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Για να παίξεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης, πρέπει να είσαι πολύ καλός», είπε ο Ντόντσιτς. Όταν ρωτήθηκε για την πιθανή επιστροφή του στην Euroleague και την ACB, απάντησε: «Σίγουρα. Αυτοί με μεγάλωσαν».

Λούκα Ντόντσιτς: Η πορεία του στη Ρεάλ

Ο Ντόντσιτς ήταν μόλις 13 ετών όταν υπέγραψε με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2012. Έπαιξε στην ομάδα των «παίδων» για τρεις σεζόν πριν προαχθεί στην ανδρική ομάδα και ξεκινήσει επίσημα την επαγγελματική του καριέρα. Ήταν ο νεότερος παίκτης που έπαιξε ποτέ για τη «βασίλισσα» και ο τρίτος νεότερος στην ιστορία της ACB.

Γρήγορα έγινε ένας από τους κορυφαίους αστέρες του πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας την καριέρα του στην Ευρώπη το 2018 με την κατάκτηση του τίτλου του πρώτου σκόρερ της Ευρωλίγκας, και των τίτλων MVP της κανονικής περιόδου και του Final Four.

Ο Ντόντσιτς δεν φαντάζεται τον εαυτό του να παίζει μέχρι τα 40 του όπως ο ΛεΜπρον Τζέιμς, αλλά ελπίζει να μιμηθεί τον συμπαίκτη του στους Λέικερς με έναν άλλο τρόπο.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal