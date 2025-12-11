Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 3-3: Ο Κωνσταντέλιας άγγιξε το γκολ της χρονιάς

Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 90' τη Λουντογκόρετς, αλλά το γκολ του Μύθου μέτρησε μέσω VAR στο 95'!
Ο Δικέφαλος έψαξε στη συνέχεια λυσσασμένα το 3-4! Ο Μύθου στο 96' στη μικρή περιοχή από φοβερή πάσα του Κωνσταντέλια εκτέλεσε, αλλά απέκρουσε ο Μπόνμαν.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ξυλούρης στην Εξεταστική: «Δεν με λένε Φραπέ αλλά Τζίτζη» - Ένταση με την Κωνσταντοπούλου
- Χάος στη Βουλή μετά την ατάκα Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα: «Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν»
- Το τηλεπαιχνίδι που σαρώνει στην απογευματινή ζώνη στο δυναμικό κοινό, αλλά και στο σύνολο
- Καστοριά: Τεράστιο φίδι βρέθηκε να «κατοικεί» μέσα σε λεκάνη τουαλέτας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.