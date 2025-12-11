Μενού

Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 3-3: Ο Κωνσταντέλιας άγγιξε το γκολ της χρονιάς

Ο ΠΑΟΚ στο 100' άγγιξε την ανατροπή και μία τρομερή νίκη με γκολάρα του Κωνσταντέλια, αλλά ο Μπόνμαν είχε όχι στον διεθνή άσο.

Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ
Στιγμιότυπο από το ματς Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ | ΕUROKINISSI
Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 90' τη Λουντογκόρετς, αλλά το γκολ του Μύθου μέτρησε μέσω VAR στο 95'!

Ο Δικέφαλος έψαξε στη συνέχεια λυσσασμένα το 3-4! Ο Μύθου στο 96' στη μικρή περιοχή από φοβερή πάσα του Κωνσταντέλια εκτέλεσε, αλλά απέκρουσε ο Μπόνμαν.

