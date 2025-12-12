Μενού

Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 3-3: Τα highlights - Πώς μπήκαν τα έξι γκολ

Σε ένα χορταστικό ματς στη Βουλγαρία, ο ΠΑΟΚ άγγιξε την απόλυτη ανατροπή, έμεινε όμως στο 3-3 με τη Λουντογκόρετς.

Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 3-3: Τα highlights
Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 3-3: Τα highlights | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Ο ΠΑΟΚ πάλεψε μέχρι τέλους το παιχνίδι απέναντι στη Λουντογκόρετς και μάλιστα παρότι ισοφάρισε στο 90', το γκολ του Μύθου μέτρησε μέσω VAR στο 95'!

Ο Δικέφαλος έψαξε στη συνέχεια λυσσασμένα το 3-4! Ο Μύθου στο 96' στη μικρή περιοχή από φοβερή πάσα του Κωνσταντέλια εκτέλεσε, αλλά απέκρουσε ο Μπόνμαν.

Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 3-3: Τα highlights


 

