Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 3-3: Τα highlights - Πώς μπήκαν τα έξι γκολ

Ο ΠΑΟΚ πάλεψε μέχρι τέλους το παιχνίδι απέναντι στη Λουντογκόρετς και μάλιστα παρότι ισοφάρισε στο 90', το γκολ του Μύθου μέτρησε μέσω VAR στο 95'!
Ο Δικέφαλος έψαξε στη συνέχεια λυσσασμένα το 3-4! Ο Μύθου στο 96' στη μικρή περιοχή από φοβερή πάσα του Κωνσταντέλια εκτέλεσε, αλλά απέκρουσε ο Μπόνμαν.
Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 3-3: Τα highlights
