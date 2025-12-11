Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

O ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στη Βουλγαρία την Λουντογκόρετς απόψε (027/11) για την έκτη αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 3.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» με 8 βαθμούς σε 5 ματς, θέλει τη νίκη για να κάνει το μεγάλο βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Εκτός μάχης οι Γιώργος Γιακουμάκης, Δημήτρης Πέλκας και Ζόαν Σάστρε ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια, αφού μέχρι το 2023 αγωνιζόταν στη Λουντογκόρετς.

Η ομάδα από το Ράζγκραντ, θέλει επίσης τη νίκη καθώς έχει 6 βαθμούς και παλεύει για την είσοδό της στην 24άδα.

O ΠΑΟΚ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την Μπέτις στην Τούμπα και την Λυών στη Γαλλία.