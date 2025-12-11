Μενού

Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο ΠΑΟΚ εναντίον της Λουντογκόρετς απόψε (11/12) για τη league phase του Europa League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Reader symbol
Newsroom
ΠΑΟΚ - Μπραν
Στιγμιότυπο από το ματς ΠΑΟΚ - Μπραν | Eurokinissi/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
  • Α-
  • Α+

ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στη Βουλγαρία την Λουντογκόρετς απόψε (027/11) για την έκτη αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 3.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» με 8 βαθμούς σε 5 ματς, θέλει τη νίκη για να κάνει το μεγάλο βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Εκτός μάχης οι Γιώργος Γιακουμάκης, Δημήτρης Πέλκας και Ζόαν Σάστρε ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια, αφού μέχρι το 2023 αγωνιζόταν στη Λουντογκόρετς.

Η ομάδα από το Ράζγκραντ, θέλει επίσης τη νίκη καθώς έχει 6 βαθμούς και παλεύει για την είσοδό της στην 24άδα.

O ΠΑΟΚ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την Μπέτις στην Τούμπα και την Λυών στη Γαλλία.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ