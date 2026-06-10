Λουτσέσκου: «Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ του Κατάρ»

Τέλος εποχής για τον Ράζβαν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ; Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο ο Ρουμάνος τεχνικός είναι σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ του Κατάρ, ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στην αραβική χερσόνησο.

Ο ΠΑΟΚ υπήρχαν σενάρια ότι δέχθηκε πρόταση για τον Λουτσέσκου και ο Ντι Μάρτζιο τόνισε ότι ο 57χρονος τεχνικός είναι σε συζητήσεις με την πρωταθλήτρια του Κατάρ, ώστε να διαδεχθεί τον Ιταλό προπονητή Ρομπέρτο Μαντσίνι.

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