Λουτσέσκου: «Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ του Κατάρ»

Τέλος εποχής για τον Ράζβαν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ; Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο ο Ρουμάνος τεχνικός είναι σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ του Κατάρ, ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στην αραβική χερσόνησο.
Ο ΠΑΟΚ υπήρχαν σενάρια ότι δέχθηκε πρόταση για τον Λουτσέσκου και ο Ντι Μάρτζιο τόνισε ότι ο 57χρονος τεχνικός είναι σε συζητήσεις με την πρωταθλήτρια του Κατάρ, ώστε να διαδεχθεί τον Ιταλό προπονητή Ρομπέρτο Μαντσίνι.
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