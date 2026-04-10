«Λύγισε» ο Λουτσέσκου: Το σπαρακτικό «αντίο» στον πατέρα του, Μιρτσέα

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης γράφτηκε ο επίλογος για μία από τις σπουδαιότερες μορφές στην ιστορία του ρουμανικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία την Παρασκευή (10/4), με συγγενείς, φίλους και σύσσωμο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο να του απευθύνουν το ύστατο «χαίρε» στο Βουκουρέστι.

Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε στον Ναό του Αγίου Ελευθερίου (Sfântul Elefterie), κάτω από αυστηρά μέτρα και χωρίς την παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων εντός της εκκλησίας. Η στιγμή που καθήλωσε και συγκίνησε τους πάντες ήταν όταν ο γιος του και προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, εκφώνησε τον επικήδειο λόγο.

Εμφανώς καταβεβλημένος και με δάκρυα στα μάτια, ο Ραζβάν «λύγισε» μιλώντας για τον άνθρωπο που τον καθοδήγησε τόσο ως πατέρας όσο και ως μέντορας στην καριέρα του.

Ο πρώην διεθνής επιθετικός και νυν τεχνικός διευθυντής στις Ελπίδες της Ρουμανίας, Μάριους Νικουλάε, είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν εντυπωσιακή η ομιλία του Ραζβάν, δεν μπορούσε να ελέγξει τα συναισθήματά του, αλλά στο τέλος είπε ότι ελπίζει ο πατέρας του εκεί ψηλά να είναι περήφανος και ευχαριστημένος για όσα κατάφερε».

