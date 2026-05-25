Μάριος Οικονόμου: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση - Μπαράζ παραβάσεων στο σημείο του τροχαίου

Κρίσιμες ώρες για τον 34χρονο ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια τροχαίου στα Ιωάννινα.

Ο τραυματίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, υποβλήθηκε σε διπλή διπλής κρανιεκτομή και αποσυμπίεση του εγκεφάλου.

Αναμένεται να γίνει νέα αξονική τομογραφία για να μπορέσουν οι θεράποντες γιατροί να κάνουν μία νέα εκτίμηση για την πορεία του και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Δεκάδες παραβάσεις στο σημείο του τροχαίου

Την ίδια ώρα, από την επιτόπια έρευνα στο σημείο του τροχαίου, διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις.

Υπενθυμίζεται πως ο 34χρονος, που οδηγούσε μηχανή, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ ενός 63χρονου, ο οποίος φαίνεται να έκανα παράνομη αναστροφή.

Η Τροχαία και δυνάμεις της ΔΙΑΣ έκαναν έρευνα στο σημείο και είδαν πολλές παραβάσεις μπροστά στα μάτια τους.

Ειδικότερα, ήταν πολλοί οι οδηγοί που έκαναν αναστροφές στο σημείο, παρότι δεν επιτρέπεται.

Χρειάστηκε η επιβολή προστίμων ύψους 350 ευρώ και η αφαίρεση διπλωμάτων οδήγησης για να αντιληφθούν οι παραβάτες τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα των πράξεων τους.