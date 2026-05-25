10 πρόσωπα που βρέθηκαν χθες στον μεγάλο τελικό της Euroleague

Δεκατρία χρόνια μετά, ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, πέρασε πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης (92-85) και κατέκτησε τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του.

Από τον τελικό του Final Four στο «Telekom Center» ανάμεσα στους 18.000 χιλιάδες οπαδούς που έδωσαν το παρών, δεν θα μπορούσαν να λείπουν φυσικά οι παρακάτω διάσημοι, πιστοί ερυθρόλευκοι που παρακολούθησαν με αγωνία (και αυτό) το παιχνίδι.

Μεταξύ άλλων, στον τελικό είδαμε τον Νίκο Οικονομόπουλο, την Ελένη Φουρέιρα με τον σύζυγο και ποδοσφαιριστή Αλμπέρτο Μποτία, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη σύζυγό του Μαράια, τον Γιώργο Λιάγκα κ.α.

Συγκεντρώσαμε όσους κατάφερε να πιάσει ο φωτογραφικός φακός:

Γιώργος Πρίντεζης

Βασίλης Σπανούλης, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιώργος Λάνθιμος, Αριάν Λαμπέντ

Ο Αλπερέν Σενγκούν πλάι στον Βασίλη Σπανούλη

Μιλτιάδης Μαρινάκης και Βαγγέλης Μαρινάκης

Νίκος Οικονομόπουλος

