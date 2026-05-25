Το συγκλονιστικό αντίο του Δέλλα στην Μαστροκώστα: «Άγγελέ μου, πέτα ψηλά» - Πότε γίνεται η κηδεία

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο με τον Τραϊανό Δέλλα να κάνει μια ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram που συγκλονίζει, ενώ η κόρη τους, Βικτώρια μέσω insta story γνωστοποίησε το πού και πότε θα γίνει η κηδεία της μητέρας της.

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας. Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσέχεις, Άγγελέ μου, από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτώρια μας!

Ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο, αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου, αυτός σε παίρνει πίσω.

Καλό ταξίδι, αγάπη μου! Καλό ταξίδι, Άγγελέ μου! Πετά ψηλά», έγραψε στην ανάρτησή του ο Τραϊανός Δέλλας, συνοδεύοντάς τη από ένα βίντεο με φωτογραφίες της Γωγώς Μαστροκώστα, αλλά και μία κοινή τους φωτογραφία από την ημέρα του γάμου τους.

Γωγώ Μαστροκώστα: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της

Μέσα από story της στο Instagram η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα, Βικτώρια Δέλλα, γνωστοποίησε πού και πότε θα γίνει η κηδεία της μητέρας της.

«Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά», έγραψε η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα.

Η ανακοίνωση του Ευαγγελισμού για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα

Το τελευταίο διάστημα που η υγεία της είχε παρουσιάσει σοβωαρή επιδείνωση, η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό με το νοσοκομείο να εκδίδει την παρακάτω ανακοίνωση:

«Σήμερα, 25/05/2026 και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ "Ευαγγελισμός", απεβίωσε η Γεωργία Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».