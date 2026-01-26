Λυπηθείτε τον κόσμο

Στην 18η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος είχαμε έξι ματς γιατί το έβδομο (ΠΑΟ – Κηφισιά) αναβλήθηκε. Στα πέντε από τα έξι ματς σημειώθηκαν 4 γκολ. Τέσσερα ματς (Ολυμπιακός – Βόλος, Αστέρας – ΑΕΚ, ΟΦΗ – Αστέρας και ΑΕΛ – Πανσερραϊκός) έληξαν 1-0. Ένα μόνο, το Αρης – Λεβαδειακός τελείωσε με γκολ και των δυο (2-2). Δεν νομίζω ότι υπάρχει εικόνα ανάλογης αγωνιστικής στην Ευρώπη. Αφήνω έξω τα ακριβά πρωταθλήματα της Δυτικής Ευρώπης. Χθες στο πρωτάθλημα Σερβίας είχαμε πέντε ματς με ένα γκολ: στα άλλα τρία όμως γκολ μπήκαν συνολικά 11. Στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος Αλβανίας μπήκαν 11 γκολ σε πέντε ματς: τα 1-0 ήταν τρία. Το πρωτάθλημα Βουλγαρίας έχει διακοπή. Με αυτά τα πρωταθλήματα μπορεί να γίνουν συγκρίσεις ως προς την παραγωγικότητα των ελληνικών ομάδων.

