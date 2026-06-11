Μάικ Τζέιμς: Οι πιθανοί επόμενοι σταθμοί της καριέρας του

Η πενταετής πορεία του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό ολοκληρώθηκε κι επίσημα με τον ίδιο τον Αμερικανό γκαρντ να ανακοινώνει την αποχώρησή του από την ομάδα με σχετικό post.
Ο Τζέιμς κατάφερε να πάρει από το χέρι την ομάδα από το Μόντε Κάρλο και να την οδηγήσει στις υψηλότερες θέσεις της EuroLeague, ενώ μέσω και αυτής της στάσης στην καριέρα του, αναδείχθηκε ο πρώτος σκόρερ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
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