Μακάμπι: Έβαλε 24 πόντους στον Ολυμπιακό με 6 τρίποντα σε 23' και τώρα τον διώχνει

Η Μακάμπι επέστρεψε στο Ισραήλ για αγώνα της Euroleague μετά από δυόμισι χρόνια και επικράτησε με 92-84 της Βιλερμπάν. Έτσι έφτασαν στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους και συνεχίζουν να προσπαθούν να βελτιώσουν το ρόστερ τους για το υπόλοιπο της σεζόν.
Πάντως θα υπάρχουν αλλαγές στο ρόστερ. Σύμφωνα με το Sport 5, αυτος που φαίνεται να φεύγει από την ομάδα είναι ο Τζεφ Ντάουτιν Τζούνιορ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
