Μενού

Μακάμπι: Έβαλε 24 πόντους στον Ολυμπιακό με 6 τρίποντα σε 23' και τώρα τον διώχνει

Ο παίκτης που εντυπωσίασε κόντρα στον Ολυμπιακό, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη Μακάμπι.

Reader symbol
Newsroom
Μακάμπι - Ολυμπιακός
Μακάμπι - Ολυμπιακός | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Η Μακάμπι επέστρεψε στο Ισραήλ για αγώνα της Euroleague μετά από δυόμισι χρόνια και επικράτησε με 92-84 της Βιλερμπάν. Έτσι έφτασαν στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους και συνεχίζουν να προσπαθούν να βελτιώσουν το ρόστερ τους για το υπόλοιπο της σεζόν.

Πάντως θα υπάρχουν αλλαγές στο ρόστερ. Σύμφωνα με το Sport 5, αυτος που φαίνεται να φεύγει από την ομάδα είναι ο Τζεφ Ντάουτιν Τζούνιορ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ