Μενού

Μακάμπι: Επιστροφή στο Ισραήλ με sold-out

Sold-out ανακοίνωσε η Μακάμπι για την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν στην επιστροφή τους στο Ισραήλ ύστερα από δύο χρόνια.

Reader symbol
Newsroom
Μακάμπι Τελ Αβίβ
Παίκτες της Μακάμπι Τελ Αβίβ | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Η Μακάμπι, υποδέχεται τη Βιλερμπάν (11/12, 21:05), στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι γηπεδούχοι, ανακοίνωσαν sold-out στην πρώτη τους παρουσία στο Ισραήλ ύστερα από δύο χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ