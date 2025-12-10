Μακάμπι: Επιστροφή στο Ισραήλ με sold-out

Η Μακάμπι, υποδέχεται τη Βιλερμπάν (11/12, 21:05), στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Euroleague.
Οι γηπεδούχοι, ανακοίνωσαν sold-out στην πρώτη τους παρουσία στο Ισραήλ ύστερα από δύο χρόνια.
