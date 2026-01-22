Μακάμπι - Παναθηναϊκός 75-71: Το πάλεψε μέχρι τέλους το Τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάστηκε και υπέκυψε υπό την πίεση της Μακάμπι στο «Α. Νίκολιτς», σε έναν αγώνα «κονταρομαχία» που αποφασίστηκε στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.
