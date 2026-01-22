Μακάμπι - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Ισραήλ απόψε (22/01) την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 24η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:05 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Οι «πράσινοι» μετά τη νίκη επί της Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ, θέλουν να κάνουν το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» για να δείξουν ότι ξαναμπαίνουν στο σωστό μονοπάτι για όσο καλύτερο πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα.
Το τριφύλλι με ρεκόρ 14-9 είναι στην 8η θέση ενώ για ακόμα ένα παιχνίδι, εκτός μάχης θα είναι οι Κέντρικ Ναν και Ντίνος Μήτογλου.
Η ομάδα του Οντέτ Κάτας, ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ την περασμένη αγωνιστική και παραμένει στα χαμηλά της βαθμολογίας με ρεκόρ 9-14 (14η θέση).
