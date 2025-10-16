Μενού

Μακάμπι - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ απόψε (16/10) για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Γουόρντ - Ολυμπιακός
Ο Γουόρντ στο ματς Ολυμπιακός - Εφές | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (16/10) στο ουδέτερο Βελιγράδι την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πέμπτη αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν στο ΣΕΦ από την Εφές με 78-82 το βράδυ της Τρίτης (14/10) και υποχώρησαν στο 2-2 στην διοργάνωση.

Για ένα ακόμα ματς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει αρκετές απουσίες, καθώς - όπως δήλωσε - «δεν φαίνεται πιθανό σενάριο να έχουμε κάποιον διαθέσιμο την Πέμπτη. Οι Φουρνιέ και Γουόκαπ θα παίξουν λογικά με τον Πανιώνιο. Ο ΜακΚίσικ δεν έχει κάνει ούτε μια ομαδική προπόνηση».

Οι Ισραηλινοί ηττήθηκαν από την Μπαρτσελόνα με 71-92 και παραμένουν στην προτελευταία θέση με μία νίκη και τρεις ήττες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ