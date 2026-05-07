Μάλαγα - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε (07/05) την Μάλαγα στον ημιτελικό του final four του BCL που γίνεται στη Μπανταλόνα με τζάμπολ στις 22:00 και ζωντανή μετάδοση από την Cosmote Sport 4.
Η Ένωση βρίσκεται στην Ισπανία με στόχο την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού της τίτλου και δεύτερου BCL, μετά από εκείνο τον Μάιο του 2018 κόντρα στη Μονακό.
Ο Τζέιμς Νάναλι ακολούθησε κανονικά την αποστολή της ομάδας στην Καταλονία και θα είναι διαθέσιμος για το Final Four.
Η back to back κάτοχος του τροπαίου Μάλαγα, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Συγκεκριμένα, αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή των Νιχάντ Τζέντοβιτς, Κρις Ντουάρτε και Κίλιαν Τίλι.
Σε περίπτωση πρόκρισης στον τελικό, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ρίτας Βίλνιους - Τενερίφη.
