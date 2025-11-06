Μάλμε - Παναθηναϊκός 0-1: Απόδραση από τη Σουηδία με «χρυσό» Τζούρισιτς

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το διπλό στο Μάλμε επικρατώντας των Σουηδών με 1-0 και έκανε σημαντικό βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.
Οι «πράσινοι» έχασαν πέναλτι με τον Σφιντέρσκι στο 20ο λεπτό ενώ στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου κινδύνευσαν αρκετές φορές και σώθηκαν χάρη σε επεμβάσεις του Λαφόν.
Στο 67' ο Τετέ σημάδεψε το δοκάρι με εκπληκτικό πλασέ ενώ το 1-0 σημειώθηκε στο 85' από τον Τζούρισιτς με σουτ από κοντά.
Το «τριφύλλι» έχει πλέον 6 βαθμούς σε 4 ματς και βλέπει τη συνέχεια στη league phase της διοργάνωσης με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League
- 27 Νοεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς
- 11 Δεκεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν
- 22 Ιανουαρίου 2026 22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός
- 29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Παναθηναϊκός - Ρόμα
