Μενού

Μάλμε - Παναθηναϊκός 0-1: Απόδραση από τη Σουηδία με «χρυσό» Τζούρισιτς

Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μάλμε στη Σουηδία με 1-0.

Reader symbol
Newsroom
Μάλμε - Παναθηναϊκός
Ο Ζαρούρι στο ματς Μάλμε - Παναθηναϊκός | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το διπλό στο Μάλμε επικρατώντας των Σουηδών με 1-0 και έκανε σημαντικό βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Οι «πράσινοι» έχασαν πέναλτι με τον Σφιντέρσκι στο 20ο λεπτό ενώ στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου κινδύνευσαν αρκετές φορές και σώθηκαν χάρη σε επεμβάσεις του Λαφόν.

Στο 67' ο Τετέ σημάδεψε το δοκάρι με εκπληκτικό πλασέ ενώ το 1-0 σημειώθηκε στο 85' από τον Τζούρισιτς με σουτ από κοντά.

Το «τριφύλλι» έχει πλέον 6 βαθμούς σε 4 ματς και βλέπει τη συνέχεια στη league phase της διοργάνωσης με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League

  • 27 Νοεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς
  • 11 Δεκεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν
  • 22 Ιανουαρίου 2026 22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός
  • 29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Παναθηναϊκός - Ρόμα

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ