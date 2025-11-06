Μάλμε - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

O Παναθηναϊκός αγωνίζεται στη Σουηδία κόντρα στη Μάλμε απόψε (06/11) για την 4η αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 3.

Το «τριφύλλι» μετρά δύο σερί ήττες από Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ, μετά το διπλό της πρώτης αγωνιστικής επί της Γιουνγκ Μπόιζ και θέλει οπωσδήποτε βαθμό ή βαθμούς αν θέλει να έχει βλέψεις για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

O Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Τάσο Μπακασέτα να προλαβαίνει τον αγώνα με τους Σουηδούς σε αντίθεση με τους Πελίστρι, Ντέσερς, Μπόκο, Καλάμπρια, Σάντσες.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Η σουηδική ομάδα βρίσκεται στην 5η θέση στο πρωτάθλημα της χώρας της και την περασμένη αγωνιστική ήρθε ισόπαλη 1-1- με την Χάκεν στην έδρα της. Στο Europa League, η Μάλμε έχει έναν βαθμό σε τρία ματς.

Οι Σουηδοί ήρθαν 1-1 με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ την περασμένη αγωνιστική ενώ στις δύο πρώτες αγωνιστικές ηττήθηκαν από Βικτόρια Πλζεν και Λουντογκόρετς.