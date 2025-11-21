Μανδάς: Αυτά είναι τα δεδομένα ενόψει του «καυτού» Γενάρη

Όσο πλησιάζει ο Γενάρης, τόσο φουντώνουν τα μεταγραφικά σενάρια σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τον Χρήστο Μανδά να είναι ένα όνομα που μονοπωλεί το ενδιαφέρον στα ιταλικά ΜΜΕ σχετικά με το μέλλον του στη Λάτσιο.
Ο 24χρονος πορτιέρε, παρότι τη περσινή σεζόν πήρε παιχνίδια και έγινε μία από τις περιπτώσεις που αγαπούν στην εξέδρα του συλλόγου, τη φετινή χρονιά δεν έχει πάρει ακόμα λεπτά συμμετοχής, με τον Σάρι να προτιμά τον Προβεδέλ κάτω από τα δοκάρια.
