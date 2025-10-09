Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο δισεκατομμυριούχος Σαουδάραβας που εκδήλωσε ενδιαφέρον για την εξαγορά της

Αναβρασμό στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο σύλλογος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την εξαγορά του από τον Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχο Τούρκι Αλ-Σεΐχ.
Ακόμη περισσότερα πάντως είναι τα ερωτηματικά που έχουν δημιουργηθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ερωτικό τρίγωνο κατέληξε με 14 νεκρούς: Τραγωδία βγαλμένη από Χόλιγουντ στο Νότιο Σουδάν
- Δανάη Παππά για Μπισμπίκη: «Για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;»
- Γυναίκα αποθηκάριος στην Amazon έστειλε απευθείας στον Μπέζος για λεφτά - Δεν φανταζόταν την απάντηση
- Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν περίμενα σε αυτή την εποχή μια πλάτη να αναστατώσει τόσο πολύ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.