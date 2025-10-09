Μενού

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο δισεκατομμυριούχος Σαουδάραβας που εκδήλωσε ενδιαφέρον για την εξαγορά της

Ο Τούρκι Αλ-Σεΐχ είναι στο επίκεντρο της Premier League και δη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τις τελευταίες ώρες για πιθανή εξαγορά του συλλόγου.

Reader symbol
Newsroom
manchester united
Άποψη από το «Ολντ Τράφορντ» | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Αναβρασμό στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο σύλλογος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την εξαγορά του από τον Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχο Τούρκι Αλ-Σεΐχ.

Ακόμη περισσότερα πάντως είναι τα ερωτηματικά που έχουν δημιουργηθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ