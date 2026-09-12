Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Tζόρνταν - ΠΑΟ: Ο υπέροχος αντίηρωας Τζον Αμίτσι

Πριν από λίγες ημέρες ο δημοσιογράφος Γιάννης Σταυρουλάκης ανέτρεξε στη σύντομη μπασκετική ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε μια συνέντευξη με τον καλαθοσφαιριστή Τζεφ Τζόουνς, που τίμησε τα χρώματα των κόκκινων διαβόλων για όσο κατέστη εφικτό να έχουν ομάδα. Αυτή η αναδρομή, σε μια νησίδα του μπάσκετ που κανείς δεν είχε εξερευνήσει, δημοσιεύτηκε στο μέσο skweek και με ώθησε να «σκάψω» λίγο περισσότερο στο ρόστερ της Γιουνάιτεντ και να εντοπίσω ένα όνομα που κάτι πολύ γνώριμο μου θύμιζε.

Στιγμιότυπο από skweek.com

Αναφέρομαι στον Τζον Αμίτσι, που γεννήθηκε το 1970 στην Μασαχουσέτη από πατέρα Νιγηριανό και Βρετανίδα μητέρα και σε ηλικία 17 ετών, όταν ζούσε πλέον στο Στόκπορτ (νοτιοανατολικά του Μάντσεστερ), έβγαλε το πρώτο του δελτίο σε ομάδα μπάσκετ, στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ο Αμίτσι αγωνίστηκε στην Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ τη σεζόν 1987-88 και οι επιδόσεις του ήταν τόσο εντυπωσιακές, που τράβηξε αμέσως το ενδιαφέρον σχολείων από την Αμερική. Εμφανίστηκε στο κολλεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ με την ομάδα του πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ και έπειτα με αυτή του Πεν Στέητ. Τα μάτια των κυνηγών ταλέντων του NBA τον ακολουθούσαν ήδη.

Το 1995 έγινε ο πρώτος καλαθοσφαιριστής που μπαίνει στο NBA χωρίς να μετέχει στη διαδικασία των ντράφτ. Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς τον έβαλαν στο δυναμικό τους και στο πρώτο παιχνίδι της καριέρας του στις ΗΠΑ βρήκε μπροστά του τον Μάικλ Τζόρνταν!

Το τελικό σκορ ήταν 105-91 υπέρ των Σικάγο Μπουλς με τον Αμίτσι να συμμετέχει για 2 λεπτά, να σκοράρει 2 πόντους και να δίνει 1 ασίστ.

Ο δύσκολος μπασκετικός δρόμος

Ο Αμίτσι αγωνίστηκε σε 28 αγώνες εκείνη τη σεζόν φορώντας τα μπλε των Καβαλίερς και στη συνέχεια αναζήτησε την τύχη του στην Ευρώπη. Υπέγραψε συμβόλαιο στην γαλλική Σολέ, μετά στην ιταλική Βίρτους, ξανά στην Βρετανία για τους «Καρχαρίες» του Σέφιλντ και στον Παναθηναϊκο (1996-97) του Μπόζινταρ Μάλκοβιτς. Το 1999 επέστρεψε στο NBA για τους Ορλάντο Μάτζικ.

Μετά από μια καλή σεζόν, ο Αμίτσι σόκαρε τον μπασκετικό κόσμο, όταν αρνήθηκε συμβόλαιο 17 εκατομμυρίων δολαρίων για να μείνει στους Μάτζικ, για 600.000 δολάρια το χρόνο. Μάλλον ήταν Ορλάντο από μικρό παιδί.

Αποχαιρέτησε το μπάσκετ το 2003, ύστερα από δύο καλές σεζόν με τους Γιούτα Τζαζ.

Ο ακόμα πιο δύσκολος δρόμος της ζωής

Το 2007, σε άρθρο στον Guardian, o Αμίτσι έκανε ένα διάλειμμα από τις πανεπιστημιακές σπουδές ψυχολογίας που είχε ξεκινήσει και μίλησε για τη ζωή του. Για την ενδοοικογενειακή βία που έζησε με θύτη τον πατέρα του κ(αι θύμα την μητέρα του και τον ίδιο, για το υγρό και τσιμεντένιο γήπεδο που έκανε προπόνηση στο Μάντσεστερ - που τον απελευθέρωνε από ένα σπίτι γεμάτο βία και απειλές - για την πρώτη φορά, όταν ήταν εννέα ετών, που αντιλήφθηκε πως ήταν ομοφυλόφιλος.

Στο κείμενο αυτό δεν ξέχασε φυσικά τον Τζο Φόρμπερ, τον πρώτο του προπονητή στην Μάντσεστερ, που πίστεψε στις δυνάμεις του και τον βοήθησε να υλοποιήσει το «Σχέδιο», να φύγει στην Αμερική για να παίξει μπάσκετ.

Στο NBA, ο Αμίτσι έκρυβε επιμελώς τη σεξουαλικότητα του, παραμένοντας όμως ανοικτός σε φιλίες και παρέες με άλλους αθλητές. Κάθε φορά που κινούσε υποψίες όμως, απαντούσε με τον ίδιο, αποστομωτικό τρόπο.

«Είσαι γκέι φίλε;» (Γκρεγκ Οστερτάγκ - Γιούτα Τζαζ)

«Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς» (Τζον Αμίτσι).

Μια μέρα, όταν άκουσε τον βετεράνο μπασκετμπολίστα Τιμ Χάρνταγούει σε τοπικό ραδιόφωνο να παραληρεί κατά των γκέι, κατάλαβε ότι είχε κάνει πολύ καλά που έκρυβε τη σεξουαλικότητα του. Η συνέντευξη του Μάτζικ Τζόνσον που αποκάλυπτε ότι είναι φορέας του HIV «αλλά όχι ομοφυλόφιλος», του είχε ήδη μάθει πολλά για την ομοφοβία μέσα στο αμερικάνικο μπάσκετ. Ο Τζόν Αμίτσι έγινε ο πρώτος αθλητής του NBA που - τρία χρόνια μετά τον αποχαιρετισμό του στα παρκέ - έκανε coming out ως ομοφυλόφιλος. Αυτό το «καλύτερα αργά, παρά ποτέ» δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερη εφαρμογή.

Το «Σχέδιο» και η συνέχεια του

Ο Αμίτσι σε εκείνο το κείμενο στον Guardian δεσμεύτηκε να συνεχίσει το «Σχέδιο» της ζωής του, με τρόπο λίγο διαφορετικό. Θα βοηθούσε κάθε νέο μπασκετμπολίστα στο να παραμείνει, με αξιοπρέπεια, στον κόσμο του NBA και θα εκμεταλλευόταν την φήμη που απέκτησε στο αμερικάνικο μπάσκετ για να τοποθετείται δημοσίως, όταν πρέπει.

Σήμερα, ο ψυχολόγος πλέον, Αμίτσι, έχει μιλήσει πολλές φορές για το κίνημα Black Lives Matter, έχει κριτικάρει τον Τζόρνταν μετά το ντοκιμαντέρ Last Dance για την απολιτίκ στάση του και την «αυτόαποθέωση ενός ηγέτη με τοξική συμπεριφορά μέσα στην ομάδα του».

Λίγο αργότερα διόρθωσε τις δηλώσεις του, μιλώντας με κολακευτικά λόγια για τις επιδόσεις του αθλητή Τζόρνταν σε μια ομάδα με λίγους συμπαραστάτες. Ενίοτε θυμάται και τα ελληνικά ντέρμπι που πρόλαβε να ζήσει, στο «φλογισμένο» ΟΑΚΑ.

Ο Τζον Αμίτσι έμαθε να αντιμετωπίζει τις σκληρές άμυνες, τα φάουλ των αντιπάλων στα όρια του αντιαθλητικού, το trash talk, όπως τα εμπόδια της ίδιας του της ζωής. Μάζευε πληγές, ανοίγοντας δρόμους για την αντεπίθεση. Η αξιοπρέπης και ελεύθερη ζωή βέβαια, δεν κερδίζεται με καρφώματα ή τρίποντα σε «νεκρό χρόνο». Στα μάτια του Αμίτσι, αυτός ο αγώνας συνεχίζεται και έξω από το παρκέ.