Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Πώς θα μεταφερθούν οι δρομείς για την εκκίνηση - Αναλυτικά τα δρομολόγια

Η μεταφορά των συμμετεχόντων στον χώρο εκκίνησης από όπου θα ξεκινήσει ο Μαραθώνιος της Αθήνας, την Κυριακή 9/11, γίνεται με λεωφορεία από έξι διαφορετικά σημεία στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Ώρα έναρξης των δρομολογίων έχει οριστεί από τις 05:30 έως τις 06:45. Μετά τις 06:45 δεν είναι δυνατή η μεταφορά των συμμετεχόντων με μεταφορικά μέσα της Οργανωτικής Επιτροπής της διοργάνωσης.

Η μετακίνηση γίνεται απευθείας και χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.

Μαραθώνιος Αθήνας - Τα σημεία επιβίβασης

1. Στάση μετρό Γραμμή 2 «Συγγρού-Φιξ»

κατά μήκος της λεωφόρου Συγγρού, επιβίβαση από την πλευρά της ανόδου (έξοδος «Συγγρού»).

Προσοχή: τελευταία αναχώρηση λεωφορείου από το σταθμό Συγγρού-Φιξ θα είναι στις 06:15.

2. Στάση μετρό Γραμμή 2 & 3 «Σύνταγμα»

α) κατά μήκος της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας από την πλευρά της Βουλής των Ελλήνων / μνημείο «Άγνωστου Στρατιώτη»).

β) κατά μήκους της οδού Βασ. Γεωργίου μπροστά στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια.

3. Στάση μετρό Γραμμή 2 «Πανεπιστήμιο»

κατά μήκος της Λεωφόρου Πανεπιστημίου από την πλευρά του Πανεπιστημίου.

4. Στάση μετρό Γραμμή 3 «Ευαγγελισμός»

κατά μήκος της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας από την πλευρά της ανόδου.

5. Στάση μετρό Γραμμή 3 «Κατεχάκη»

κατά μήκος της Λεωφόρου Μεσογείων από το ρεύμα ανόδου προς Αγ. Παρασκευή.

6. Στάση Ηλεκτρικού «Ομόνοια»

κατά μήκος της Λεωφόρου Πανεπιστήμιου και της Λεωφόρου 3ης Σεπτεμβρίου επί της πλατείας Ομονοίας.

Για να επιτευχθεί διασπορά της προσέλευσης των δρομέων στα διάφορα σημεία επιβίβασης και για καλύτερη διαχείριση των μέσων μεταφοράς, προτείνεται στους δρομείς να χρησιμοποιήσουν όλους τους σταθμούς επιβίβασης.

Προσοχή: Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, η Οργανωτική Επιτροπή συνιστά στους δρομείς να μη χρησιμοποιήσουν δικά τους μέσα μεταφοράς προς την Αφετηρία.

Οι δρομείς που θα επιλέξουν να μεταβούν στην εκκίνηση με δικά τους μέσα πρέπει:

(α) να βρίσκονται στο χώρο της εγκατάστασης (χώρος αφετηρίας/ Μαραθώνας) τουλάχιστον μία ώρα και 30 λεπτά πριν από την ώρα εκκίνησης του αγώνα, δηλαδή το αργότερο ως τις 07:30′, λαμβάνοντας υπόψη και την απόσταση που θα πρέπει να διανύσουν οι δρομείς περπατώντας από το χώρο στάθμευσης του οχήματος τους ως την αφετηρία (περίπου 800 μ.)

(β) να λάβουν υπόψη τους ότι στη διαδρομή του Μαραθωνίου θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Μαραθώνος από τις 08:00.

Όλοι οι δρομείς, μετά την αποβίβασή τους από τα λεωφορεία, πρέπει να οδεύσουν χωρίς καθυστερήσεις προς το χώρο αφετηρίας.