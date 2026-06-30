Μαρινάκης - Αλαφούζος... σημειώσατε Χ και άλλη μέρα οι επαναληπτικές εκλογές για πρόεδρο της Λίγκα

Η πολυαναμενόμενη... κόντρα ανάμεσα στον Γιάννη Αλαφούζο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη για την προεδρία της Superleague δεν ανέδειξε νικητή.

Η υποψηφιότητα του ηγέτη του Ολυμπιακού ήταν γνωστή από μέρες, ενώ στο... 90΄και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού επιβεβαίωσε τις φήμες και διεκδίκησε την προεδρία.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr