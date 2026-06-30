Μενού

Μαρινάκης - Αλαφούζος... σημειώσατε Χ και άλλη μέρα οι επαναληπτικές εκλογές για πρόεδρο της Λίγκα

Η... κόντρα Μαρινάκη - Αλαφούζου για την προεδρία της Superleague δεν ανέδειξε νικητή. Οι δύο υποψήφιοι πήραν από 7 ψήφους και ο νέος πρόεδρος θα προκύψει από επαναληπτικές εκλογές.

Reader symbol
Newsroom
Γιάννης Αλαφούζος
Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟY
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η πολυαναμενόμενη... κόντρα ανάμεσα στον Γιάννη Αλαφούζο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη για την προεδρία της Superleague δεν ανέδειξε νικητή.

Η υποψηφιότητα του ηγέτη του Ολυμπιακού ήταν γνωστή από μέρες, ενώ στο... 90΄και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού επιβεβαίωσε τις φήμες και διεκδίκησε την προεδρία.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ