Μαρινάκης - Μποταφόγκο: «Σενάρια για είσοδό του στον σύλλογο»

Σύμφωνα με ανάρτηση στο «Χ», ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήρθε σε συμφωνία με τον Τζον Τέκτορ, προκειμένου η Μποταφόγκο να αποτελέσει μέρος του πολυσυλλογικού δικτύου που διαχειρίζεται ο όμιλός του.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ αποκτά μετοχές στη βραζιλιάνικη ομάδα, χωρίς ωστόσο να αλλάζει άμεσα η καθημερινή λειτουργία του κλαμπ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.