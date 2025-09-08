Μαρινάκης - Μποταφόγκο: «Σενάρια για είσοδό του στον σύλλογο»

Σύμφωνα με ανάρτηση στο «Χ», ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήρθε σε συμφωνία με τον Τζον Τέκτορ, προκειμένου η Μποταφόγκο να αποτελέσει μέρος του πολυσυλλογικού δικτύου που διαχειρίζεται ο όμιλός του.
Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ αποκτά μετοχές στη βραζιλιάνικη ομάδα, χωρίς ωστόσο να αλλάζει άμεσα η καθημερινή λειτουργία του κλαμπ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.