Μενού

Μαρινάκης - Μποταφόγκο: «Σενάρια για είσοδό του στον σύλλογο»

O Τζον Τέκτορ κατέληξε σε συμφωνία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη σύμφωνα με ανάρτηση στο X.

Reader symbol
Newsroom
marinakis
Βαγγέλης Μαρινάκης | eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σύμφωνα με ανάρτηση στο «Χ», ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήρθε σε συμφωνία με τον Τζον Τέκτορ, προκειμένου η Μποταφόγκο να αποτελέσει μέρος του πολυσυλλογικού δικτύου που διαχειρίζεται ο όμιλός του.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ αποκτά μετοχές στη βραζιλιάνικη ομάδα, χωρίς ωστόσο να αλλάζει άμεσα η καθημερινή λειτουργία του κλαμπ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ