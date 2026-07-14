Μενού

Μαρινάκης: «Ο Αλαφούζος καταστροφικός για τον Παναθηναϊκό, διασυρμός για Γκαγκάτση»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με επιστολή στη Super League, πρότεινε για την προεδρία Λυσάνδρου, Μποροβήλο κι επιτέθηκε εκ νέου σε Αλαφούζο, Γκαγκάτση, Σαββίδη.

Reader symbol
Newsroom
Μαρινάκης - Ολυμπιακός
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην παρουσίαση του νέου «Καραϊσκάκης» | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης σκληραίνει τη στάση του. Ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού μ' επιστολή του στη Super League, επιτέθηκε στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζο, τονίζοντας ότι έχει καταστρέψει το τριφύλλι και δεν επιθυμεί το ίδιο για τη διοργανώτρια!

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ