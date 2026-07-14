Μαρινάκης: «Ο Αλαφούζος καταστροφικός για τον Παναθηναϊκό, διασυρμός για Γκαγκάτση»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης σκληραίνει τη στάση του. Ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού μ' επιστολή του στη Super League, επιτέθηκε στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζο, τονίζοντας ότι έχει καταστρέψει το τριφύλλι και δεν επιθυμεί το ίδιο για τη διοργανώτρια!
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