Μαρινάκης: «Ο Αλαφούζος καταστροφικός για τον Παναθηναϊκό, διασυρμός για Γκαγκάτση»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης σκληραίνει τη στάση του. Ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού μ' επιστολή του στη Super League, επιτέθηκε στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζο, τονίζοντας ότι έχει καταστρέψει το τριφύλλι και δεν επιθυμεί το ίδιο για τη διοργανώτρια!

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