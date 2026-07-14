Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πάει διακοπές κάπου πολύ κοντά μας, μετά τον πυρετό του Παγκοσμίου Κυπέλου

Το ιστορικό επίτευγμα της Νορβηγίας να φτάσει στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος αποχωρεί από τη διοργάνωση, έχοντας βάλει 7 γκολ, εκ των οποίων τα δύο που πέταξαν εκτός οκτάδας την Βραζιλία.

Κατά την επιστροφή της ομάδας στην πατρίδα, ο 25χρονος φορ της Μάντσεστερ Σίτι καταγράφηκε στις κάμερες να κυκλοφορεί με ένα απρόσμενο σουβενίρ από το Τέξας, ένα ταριχευμένο ρακούν.

Παράλληλα, μαζι με τους συμπαίκτες του βρέθηκε στο Βασιλικό Παλάτι όπου τον υποδέχτηκαν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας στην Νορβηγία.

Διαβάστε επίσης: Ο Χάαλαντ αποκάλυψε ποια ομάδα θέλει να σηκώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο

Oslo: Haaland and Norway's World Cup team meet King Harald and the royal family in the Palace https://t.co/3nwq0gul1T pic.twitter.com/8FCgreteNX — Nordic News (@Nordic_News) July 13, 2026

Πάντως δεν έχασε χρόνο και έφυγε κατευθείαν για διακοπές, χωρίς να πάρει μέρος στην παρέλαση που έγινε με ανοιχτό το λεωφορείο, ενόψει της υποδοχής της ομάδα στο Όσλο.

Συμφωνα με πληροφορίες, ο Χάλαντ μπήκε στο αεροπλάνο και προσγειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Κατάνια, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο με την άφιξή του.

Erling Haaland è arrivato a Catania.



La stella del Manchester City è in Sicilia per partecipare alla sfilata di Dolce&Gabbana a Taormina e concedersi poi qualche giorno di vacanza a bordo di uno yacht. pic.twitter.com/PzbmeXXrkn — La Sicilia (@lasicilia) July 14, 2026

Τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι βρίσκεται στην Σικελία για να πάρει μέρος σε μία επίδειξη μόδας της Dolce&Gabbana, αλλά και να απολαύσει τις πρώτες ημέρες διακοπών του πάνω σε γιοτ στην Ταορμίνα της Σικελίας.