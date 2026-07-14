Το ιστορικό επίτευγμα της Νορβηγίας να φτάσει στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος αποχωρεί από τη διοργάνωση, έχοντας βάλει 7 γκολ, εκ των οποίων τα δύο που πέταξαν εκτός οκτάδας την Βραζιλία.
Κατά την επιστροφή της ομάδας στην πατρίδα, ο 25χρονος φορ της Μάντσεστερ Σίτι καταγράφηκε στις κάμερες να κυκλοφορεί με ένα απρόσμενο σουβενίρ από το Τέξας, ένα ταριχευμένο ρακούν.
Παράλληλα, μαζι με τους συμπαίκτες του βρέθηκε στο Βασιλικό Παλάτι όπου τον υποδέχτηκαν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας στην Νορβηγία.
Διαβάστε επίσης: Ο Χάαλαντ αποκάλυψε ποια ομάδα θέλει να σηκώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο
Πάντως δεν έχασε χρόνο και έφυγε κατευθείαν για διακοπές, χωρίς να πάρει μέρος στην παρέλαση που έγινε με ανοιχτό το λεωφορείο, ενόψει της υποδοχής της ομάδα στο Όσλο.
Συμφωνα με πληροφορίες, ο Χάλαντ μπήκε στο αεροπλάνο και προσγειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Κατάνια, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο με την άφιξή του.
Τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι βρίσκεται στην Σικελία για να πάρει μέρος σε μία επίδειξη μόδας της Dolce&Gabbana, αλλά και να απολαύσει τις πρώτες ημέρες διακοπών του πάνω σε γιοτ στην Ταορμίνα της Σικελίας.
- Τι μισθό έπαιρνε ένας δημόσιος υπάλληλος το 2001: Οι κωμικοτραγικές συγκρίσεις με το τώρα
- Σάλος με βίντεο που δείχνει σερβιτόρο σε νησί να γεμίζει ποτήρια μέσα στη θάλασσα
- Το SUP στη Λήμνο είναι πολύ ακριβό «σπορ»: Βγήκε για SUP και του έριξαν πρόστιμο 250 ευρώ
- Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πάει διακοπές κάπου πολύ κοντά μας, μετά τον πυρετό του Παγκοσμίου Κυπέλου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.