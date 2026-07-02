Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός είναι ένας και ενιαίος και αυτό δεν το χαλάει κανένα τρολ και κανένας ανιψιός»

Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Καραϊσκάκης», ένα όνειρο κάθε φίλου της ομάδας.
Μετά την παρουσίαση απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντησή του για το αν ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος.
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