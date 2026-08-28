Μαρινάκης: «Όνειρό μας να κατακτήσουμε το Europa League»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε αυτοπροσώπως στο Μονακό για την κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League.

Ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών στη συνέχεια παραχώρησε δηλώσεις αναφερόμενος στις ομάδες που καλούνται να αντιμετωπίσουν στη συνέχεια της διοργάνωσης οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

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