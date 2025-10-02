Μενού

Μαρινάκης σε παίκτες: «Μπορείτε να ανταποκριθείτε σε υψηλό επίπεδο, κάνατε τον κόσμο μας να νιώσει περηφάνεια»

Όσα είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στους παίκτες του Ολυμπιακού.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο πρόεδρος της ομάδας του Ολυμπιακού μίλησε στους παίκτες μετά την ήττα από την Άρσεναλ στο Λονδίνο με σκορ 2-0, επαινώντας τους για την προσπάθεια.

Ειδικότερα ο Βαγγέλης Μαρινάκης - που είχε βρεθεί στο Λονδίνο - τόνισε προς τους παίκτες των Ερυθρόλευκων έπειτα από τον αγώνα τους απέναντι στην Άρσεναλ (που τελείωσε 2-0 υπέρ των Άγγλων): «Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Παίξατε με πάθος, με ψυχή και όπως αρμόζει στο σύλλογο και την ιστορία του. Είναι θέμα χρόνου να έρθουν και οι νίκες στο Champions League.

