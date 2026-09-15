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Μάριους - Ολυμπιακός: «Συμφωνία στα 9 εκατ. ευρώ»

Οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σάμσουνσπορ για τον Μάριους επικαλούνται οι Τούρκοι. Τι αναφέρουν ΜΜΕ στη γειτονική χώρα.

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Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο ματς με Ατρόμητο | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
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Ο Ολυμπιακός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τη Σάμσουνσπορ για την απόκτηση του επιθετικού Μάριους Μουαντιλματζί.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Τούρκος ρεπόρτερ Ρεσάτ Τσαν Οζμπουντάκ. «Συμφωνία επιτεύχθηκε. Ο Μάριους Μουαντιλαμτζί στον Ολυμπιακό. Συνολικά 9 εκατ. ευρώ», γράφει ο Τούρκος ρεπόρτερ.

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