Μάριους - Ολυμπιακός: «Συμφωνία στα 9 εκατ. ευρώ»

Ο Ολυμπιακός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τη Σάμσουνσπορ για την απόκτηση του επιθετικού Μάριους Μουαντιλματζί.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Τούρκος ρεπόρτερ Ρεσάτ Τσαν Οζμπουντάκ. «Συμφωνία επιτεύχθηκε. Ο Μάριους Μουαντιλαμτζί στον Ολυμπιακό. Συνολικά 9 εκατ. ευρώ», γράφει ο Τούρκος ρεπόρτερ.

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