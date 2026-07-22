Μαρκό: Πάει για το colpo grosso με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί

Η Μαρκό προχωρά δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι και δείχνει ότι στοχεύει στην υπέρβαση της ανόδου στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλαμπ βρίσκεται πολύ κοντά σε μία... βόμβα για τα δεδομένα της Superleague 2 καθώς είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί.
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