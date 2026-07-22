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Μαρκό: Πάει για το colpo grosso με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στην Ελλάδα καθώς βρίσκεται κοντά στη μεταγραφή του στη Μαρκό.

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Ελ Αραμπί
Ελ Αραμπί | Eurokinissi
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Η Μαρκό προχωρά δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι και δείχνει ότι στοχεύει στην υπέρβαση της ανόδου στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλαμπ βρίσκεται πολύ κοντά σε μία... βόμβα για τα δεδομένα της Superleague 2 καθώς είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

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