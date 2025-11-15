Μαρούσι - ΑΕΚ 82-103: Μπάρτλεϊ, Σίλβα και Γκρέι υπέγραψαν την «100άρα»

Μαρούσι - ΑΕΚ 82-103: Με την τριάδα Φρανκ Μπάρτλεϊ, Κρις Σίλβα και Ραϊκουάν Γκρέι να έχουν μαζί 78 πόντους, 21 ριμπάουντ και 13 ασίστ, η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα με 103-82 από την έδρα του Αμαρουσίου, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η Ένωση ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή - είναι ισόβαθμη με τον Ολυμπιακό που παίζει την Κυριακή- βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 5-2, τη στιγμή που το Μαρούσι υποχώρησε στο 2-4.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 43-48, 71-77, 82-103.