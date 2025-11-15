Μαρούσι - ΑΕΚ LIVE για την 7η αγωνιστική στο μπάσκετ

Στο κλειστό του Αγίου Θωμά, με την αναμέτρηση Μαρούσι - ΑΕΚ, συνεχίζεται η 7η αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση κάνει τζάμπολ στις 18:15, θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ 2 Σπορ, ενώ υπάρχει ενημέρωση και από το liveblog του Gazzetta.

Μαρούσι - ΑΕΚ Live streaming

Μαρούσι - ΑΕΚ LIVE

Η κόντρα των «κιτρινόμαυρων» της Αθήνας τους βρίσκει προερχόμενους από διαφορετικά αποτελέσματα. Το Μαρούσι πέρασε από τη Ρόδο σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη των τελευταίων τριών αγώνων του για να βρεθεί στο 2-3. Η ΑΕΚ από την πλευρά της μετά το αρχικό 4/4, ηττήθηκε στο Περιστέρι και εντός έδρας από τον ΠΑΟΚ.

Αυτό θα είναι το 58ο παιχνίδι τους από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1963-64) με την ΑΕΚ να έχει το προβάδισμα (23-34) αλλά στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος (από το 1992-93) το Μαρούσι έχει προβάδισμα μιας νίκης (19-18). Με την επιστροφή του στην κατηγορία πάντως, η ΑΕΚ έκανε το 5/5 εντός και εκτός έδρας.