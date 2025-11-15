Μαρούσι - ΑΕΚ LIVE για την 7η αγωνιστική στο μπάσκετ

Στο κλειστό του Αγίου Θωμά, με την αναμέτρηση Μαρούσι - ΑΕΚ, συνεχίζεται η 7η αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση κάνει τζάμπολ στις 18:15, θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ 2 Σπορ, ενώ υπάρχει ενημέρωση και από το liveblog του Gazzetta.
Μαρούσι - ΑΕΚ Live streaming
Μαρούσι - ΑΕΚ LIVE
Η κόντρα των «κιτρινόμαυρων» της Αθήνας τους βρίσκει προερχόμενους από διαφορετικά αποτελέσματα. Το Μαρούσι πέρασε από τη Ρόδο σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη των τελευταίων τριών αγώνων του για να βρεθεί στο 2-3. Η ΑΕΚ από την πλευρά της μετά το αρχικό 4/4, ηττήθηκε στο Περιστέρι και εντός έδρας από τον ΠΑΟΚ.
Αυτό θα είναι το 58ο παιχνίδι τους από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1963-64) με την ΑΕΚ να έχει το προβάδισμα (23-34) αλλά στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος (από το 1992-93) το Μαρούσι έχει προβάδισμα μιας νίκης (19-18). Με την επιστροφή του στην κατηγορία πάντως, η ΑΕΚ έκανε το 5/5 εντός και εκτός έδρας.
- Στον Εισαγγελέα γνωστή δημοσιογράφος: «Θα σας στείλω στα σύνορα» - Απειλούσε αστυνομικούς, δεν σταμάτησε σε μπλόκο
- Απίθανο σκηνικό σε ζωντανή σύνδεση στο Open: Δημοσιογράφος βάζει καλάθια στο στούντιο σύνταξης
- Αυτοί είναι οι 6 δημοσιογράφοι, διεθυντές σάιτ και ραδιοφώνου που θα παραβρεθούν στη Συνέντευξη Τύπου του Αλαφούζου
- Δραματικές αποκαλύψεις για τον 22χρονο με το μπέργκερ: Χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο, νόμιζαν ότι έκανε πλάκα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.