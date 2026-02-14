Μαρούσι - Καρδίτσα LIVE για τη 19η αγωνιστική στο μπάσκετ

Στο κλειστό του Αγίου Θωμά με την αναμέτρηση του Αμαρουσίου με την Καρδίτσα συνεχίζεται σήμερα η 19η αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Μαρούσι - Καρδίτσα LIVE στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ERTSPORTS 3 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Μαρούσι - Καρδίτσα LIVE
Το Μαρούσι αναζητά την πρώτη νίκη του μετά τις 11 Ιανουαρίου όταν επικράτησε του Προμηθέα Πάτρας και αφού έκτοτε μέτρησε τέσσερις διαδοχικές ήττες. Οι «κιτρινόμαυροι» έχασαν τα 11/12 τελευταία παιχνίδια τους και έτσι πλέον είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.
Από σερί ηττών προέρχεται και η Καρδίτσα αφού μετά την επικράτηση της στο αντίστοιχο παιχνίδι του πρώτου γύρου, υποχρεώθηκε σε επτά διαδοχικές ήττες στη Stoiximan GBL. Μετά το αρχικό 3-3, η θεσσαλική σημείωσε μόνο μία νίκη στα 11 παιχνίδια της που ακολούθησαν στο Πρωτάθλημα. Παράλληλα εξακολουθεί να είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει πανηγυρίσει εκτός έδρας νίκη, μετρώντας οχτώ ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια.
Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστική
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
Προμηθέας - Περιστέρι 16:00
Μύκονος - Άρης 16:00
Ηρακλής - Ολυμπιακός 16:00
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 18:15
Μαρούσι - Καρδίτσα 18:15
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
Παναθηναϊκός - Κολοσσός 13:00
Ρεπό: Πανιώνιος
