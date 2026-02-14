Μαρούσι - Καρδίτσα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ντέρμπι ουράς και παραμονής στην Καρδίτσα για τη 19η αγωνιστική στη Stoiximan GBL, με το Μαρούσι να υποδέχεται την Καρδίτσα που παραμένει χωρίς νίκη μακριά από το γήπεδό της. Η αναμέτρηση Μαρούσι - Καρδίτσα, κάνει τζάμπολ στις 18:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ERTSPORTS 1.

Το Μαρούσι αναζητά την πρώτη νίκη του μετά τις 11 Ιανουαρίου όταν επικράτησε του Προμηθέα Πάτρας και αφού έκτοτε μέτρησε τέσσερις διαδοχικές ήττες. Οι «κιτρινόμαυροι» έχασαν τα 11/12 τελευταία παιχνίδια τους και έτσι πλέον είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Από σερί ηττών προέρχεται και η Καρδίτσα αφού μετά την επικράτηση της στο αντίστοιχο παιχνίδι του πρώτου γύρου, υποχρεώθηκε σε επτά διαδοχικές ήττες στη Stoiximan GBL. Μετά το αρχικό 3-3, η θεσσαλική σημείωσε μόνο μία νίκη στα 11 παιχνίδια της που ακολούθησαν στο Πρωτάθλημα. Παράλληλα εξακολουθεί να είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει πανηγυρίσει εκτός έδρας νίκη, μετρώντας οχτώ ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστική

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Προμηθέας - Περιστέρι 16:00

Μύκονος - Άρης 16:00

Ηρακλής - Ολυμπιακός 16:00

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 18:15

Μαρούσι - Καρδίτσα 18:15

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - Κολοσσός 13:00

Ρεπό: Πανιώνιος

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 17-0

2. Παναθηναϊκός 15-8

3. ΑΕΚ 12-4

4. ΠΑΟΚ 11-4

5. Άρης 8-7

6. Ηρακλής 7-9

7. Περιστέρι 7-9

8. Μύκονος 7-9

--------------------------

9. Προμηθέας 6-10

10. Πανιώνιος 5-12

11. Καρδίτσα 4-13

12. Κολοσσός 4-13

--------------------------

13. Μαρούσι 3-14